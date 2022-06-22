Жена победителя шоу «Голос. Діти» и «Голос країни» Романа Сасанчина раскрыла себя с неожиданной стороны.

Иванна Сасанчина в своем Инстаграм решила без прикрас показать, как проходят ее фотосессии. Как и для многих людей, для жены Сасанчина позировать для фото – не всегда просто.

Сасанчина поделилась целой серией «неудачных» фото, сделанных во время ее новой фотосессии.

На этих снимках Иванна предстала в весьма непривычном виде: на кадрах жена Сасанчина была запечатлена во время движения или со смешными выражениями лица. Сасанчина призналась, что у нее много неудачных снимков.

«Ловите 10000099 неудачных фото. Как вам такие фото-посты?», - обратилась к своим подписчикам Сасанчина.

Люди тут же отреагировали на ее пост.

«Живые и искренние эмоции», «Нет это очень удачные фото. Вы красавица», «Невероятные фото «, «Искренняя такая», «Очень круто, искренние фоточки», «Вайбовые фотки», - пишут люди.

Отметим, что после начала войны Иванна с совсем еще маленькой дочкой выехали из Украины в Польшу. Вскоре после этого они с Сасанчиными заявили, что их пара не выдержала испытания расстоянием, и они расстаются. Однако, позже Сасанчина вместе с ребенком вернулась в Украину, и помирилась с мужем.

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