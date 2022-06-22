Бывшая жена Дзидзьо певица Slavia рассказала, как провела день в необычном месте.

Сейчас Slavia находится в Тусани в Карпатах. Там певица провела интересный День летнего солнцестояния.

«21 июня – самый длинный день 2022 года в северном полушарии. Летнее солнцестояние является началом астрономического лета в северном полушарии», - рассказала Slavia.

Все время своего рассказала певица делилась кадрами с впечатляющими видами.

«В этот день самая большая продолжительность солнечного дня. А Солнце поднимается на максимальную высоту над горизонтом», - поделилась знаниями певица.

Она показала, как гуляет рядом с местом, где остановилась, изучая местную природу и не только. Так, Slavia показала, как кидает монетку в местный колодец.

«Бросила монетку в древний колодец и загадала желание», - похвасталась звезда.

Slavia также поделилась своими впечатлениями от этого места.

«Атмосфера словно в каком-то фильме о средневековье…А я принцесса. Где мой принц?», - с улыбкой поинтересовалась Slavia.

Напомним, что Slavia и Дзидзьо объявили о своем разводе прошлой весной. До этого они были вместе 20 лет.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская рассказала об особенном дне.

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