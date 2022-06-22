48-летний любимец публики Андрей Данилко без утайки признался, почему он все еще одинок.

Так, в своем интервью программе "Факты" на ICTV Данилко сказал, что отсутствие семьи – это не его решение, пишет Politeka.net.

"Не потому, что я не хочу. А просто не получается. Как будто бы мне это не дано. Если раньше я переживал по этому поводу, то сейчас я это принял", - пояснил Данилко, добавив, что, если семья ему дана, она будет.

Также артист привел в пример своего друга Илью, который наверняка не планировал двух детей в один год, но «просто так получилось».

«То есть, это как судьба. Мне не дано», - констатировал Андрей Данилко.

Напомним, юморист также рассказал, что хотел бы выпустить украиноязычный альбом Верки Сердючки. О любви, отношениях и переживаниях. По его словам, песни Верки звучат лучше на украинском языке, чем на русском.

Также сообщалось о концерте Сердючки на одной из станций киевского метрополитена.

Ранее Данилко напомнил о печальной истине, зацепив украинцев за живое.

Кроме того Politteka.net писала, что Данилко назвал причину скандальных заявлений Михалкова.