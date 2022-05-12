Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, опублікував ніколи не втрачає актуальності висловлювання про правду англійського письменника Джорджа Оурелла.

На своїй сторінці в Instagram Данилко нагадав:»чим далі суспільство віддаляється від правди, тим більше воно ненавидить тих, хто її говорить".

Ці слова болем відгукнулися в душах шанувальників і передплатників Данилко.

"Все вірно", " Говори, Віруня! Не мовчи!", "Так і живемо ... в 1984«,» чим ближче крах імперії - тим божевільніше її закони«,» 100%«,» як чітко сказано...«," Оруелл неймовірно актуальний зараз. Неначе за його книгою "1984" створюють РФ нашого часу. Під копірку...", "1984 як про країну Z", " так! Тепер зрозуміло чому в high school його книга обов'язкова частина програми навчання!».

Публікація артиста зібрала понад дев'ять тисяч "лайків". Серед тих, хто оцінив пост - російський артист Максим Галкін, який раніше засудив вторгнення рф в Україну.

Джордж Оруелл-автор антиутопій про тоталітарні режими. Найвідоміші його роботи-роман " 1984 "і повість"Скотний двір".

Нагадавши, Kalush Orchestra змусили зал Євробачення аплодувати стоячи.

У першому півфіналі Kalush Orchestra виступили піснею "Stefania" під 6-м номером і потрапили у фінал

Також квиток до гранд-фіналу отримали: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова та Нідерланди.

Також повідомлялося, що після повідомлень Кіркорову і Баскову на Остапчука посипалися погрози.

Крім того Politeka.net писала, що Тіна Кароль отримала оригінальне прізвисько після візиту до Японії.