Выехавшие из рф Алла Пугачева и Максим Галкин могут потерять недвижимость в деревне Грязь Московской области.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, сообщают российские СМИ. Более, того рашистские власти не скрывают, что известный российский юморист может вообще лишиться всего.

По словам Лугового, есть "подозрения", что особняк был построен с нарушением закона рф. Основаниями якобы стала жалоба некоммерческой организации "Охрана вод и лесов", которая настаивает на проверке соблюдения строительного, пожарного и санитарного законодательства при строительстве дома.

"…Могут появляться какие-то интересные детали, связанные с их жизнью, с их богатством. Если какие-то нарушения усматриваются, прокуратура должна проверить. Если они себя таким образом ведут, то сейчас закрывать глаза не надо. Если такие нарушения есть, надо лишить Галкина всего того, что он имеет...Пусть Галкин радуется там, за пределами российской федерации", - заявил Луговой.

В случае если будут обнаружены нарушения, замок Галкина и Пугачевой конфискуют. Луговой назвал Галкина предателем и заявил, что «это люди, которые не любят россию».

Напомним, после полномасштабного вторжения рф в Украину Галкин и Пугачева выехали в Израиль.

Юморист осудил действия россии и в одном из своих выступлений жестко высмеял российских пропагандистов и кремлевские власти.

«Я говорю "Нет войне" – они называют меня предателем. Они говорят: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". Для чего? Это нормально? Нравится, не нравится – НАТО расширяется», – сказал со сцены Галкин.

Юморист также предположил, что путинская пропаганда после Украины переключится на другие страны.

«Швеция же тоже собирается в Альянс. Я уже вижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА. Я вам точно говорю, что не за горами! Шведскую стенку переименуют в "лазалку", сауну – в "сухопарку", шведский стол – в "обжираловку". Ну и, конечно же, запретят сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, он стоит и орет: "КАРЛСОН!" – посмеялся над рашистами Галкин.

Также сообщалось, что украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, как Галкин поплатился за свою поддержку Украины.