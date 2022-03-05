Російські зірки стали залишати свою країну після введення потужних економічних санкцій через вторгнення в Україну.

Деякі російські артисти стали тікати з країни на тлі війни в Україні. З'явилися новини, що російська Примадонна Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми вирішила виїхати,як це вже зробили, наприклад Земфіра і Рената Литвинова.

Російські ЗМІ пишуть, що примадонну разом з чоловіком Максимом Галкіним і двійнятами Гаррі і Лізою помітили в аеропорту "Внуково" ще 28 Лютого.

Якщо це дійсно так, то варто відзначити, що Пугачова, схоже, дійсно в розпачі. Адже, як відомо, вона боїться літати літаками, і завжди подорожує поїздами.

Додамо, що Максим Галкін раніше практично кожен день радував своїх шанувальників новими сторіс на сторінці в Instagram. Але ось уже кілька на його сторінці затишшя.

Раніше повідомлялося, що на чоловіка Алли Борисівни Максима Галкіна обрушилася хвиля хейта співгромадян за те, що він підтримав Україну. Так, в Архангельську, де повинен був відбутися його концерт, деякі глядачі почали обурюватися і навіть вимагали повернути гроші за квитки. Відповідне відео він опублікував окремим постом в Instagram і більше на зв'язок поки не виходив.

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