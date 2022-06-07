Як повідомляє Politeka.net, російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який з перших днів війни підтримав Україну, висміяв російських пропагандистів телеканалу "Росія-1" Ольгу Скабєєву та Володимира Соловйова на благодійному концерті в Ізраїлі.
Відеозапис фрагмента концерту опублікували глядачі в соціальних мережах і на Youtube. Мета концерту - передати частину грошей на допомогу українським біженцям.
Максим Галкін передбачив антискандинавські настрої в росії і спародіював Соловйова, після чого дісталося і пропагандистці Скабеєвій.
"Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом ABBA. Шведську стінку перейменувати в лазалку, сауну на сухопарку, шведський стіл на обжираловку. Сто відсотків заборонять казки Сельми Лагерлеф і Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, він кричить: "Карлсон", – сказав росіянин.
Під час виступу Максим Галкін також пройшовся по цілях так званої "спецоперації" путіна.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Ненавиджу": у Медведєва, сина якого можуть вигнати з США, стався напад люті
"Великі неприємності нас очікують": в Офісі президента без прикрас розповіли про важку ситуацію
"Не вдається їх зупинити": Арестович попередив про вкрай складний період на фронті
"Ви відповісте перед Богом за кожну могилу": в УПЦ МП звернулися до Гундяєва
"Вони говорили: "ми робимо цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів з росією". Ну то що? Добрий вечір, ми з Суомі (місцева назва Фінляндії - прим.ред.). Ну це нормально? Подобається не подобається, НАТО розширюється", - пожартував гуморист.
Нагадаємо, Галкін з Пугачовою залишилися без замку в рф через підтримку України.
Як повідомляла Politeka, Галкін, який виїхав з рф, показав схудлу Пугачову в незвичайній компанії.
Також Politeka писала, Єфросиніна розкрила, чим поплатився Галкін за підтримку України.