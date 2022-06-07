Як повідомляє Politeka.net, російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який з перших днів війни підтримав Україну, висміяв російських пропагандистів телеканалу "Росія-1" Ольгу Скабєєву та Володимира Соловйова на благодійному концерті в Ізраїлі.

Відеозапис фрагмента концерту опублікували глядачі в соціальних мережах і на Youtube. Мета концерту - передати частину грошей на допомогу українським біженцям.

Максим Галкін передбачив антискандинавські настрої в росії і спародіював Соловйова, після чого дісталося і пропагандистці Скабеєвій.

"Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом ABBA. Шведську стінку перейменувати в лазалку, сауну на сухопарку, шведський стіл на обжираловку. Сто відсотків заборонять казки Сельми Лагерлеф і Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, він кричить: "Карлсон", – сказав росіянин.

Під час виступу Максим Галкін також пройшовся по цілях так званої "спецоперації" путіна.

"Вони говорили: "ми робимо цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів з росією". Ну то що? Добрий вечір, ми з Суомі (місцева назва Фінляндії - прим.ред.). Ну це нормально? Подобається не подобається, НАТО розширюється", - пожартував гуморист.

Нагадаємо, Галкін з Пугачовою залишилися без замку в рф через підтримку України.

Як повідомляла Politeka, Галкін, який виїхав з рф, показав схудлу Пугачову в незвичайній компанії.

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