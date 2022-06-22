Известная фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова, активно ведет социальные сети и поле развода продолжает интриговать новыми постами. Боржемская часто делится полезными замечаниями о похудении, а также историями с показательными примерами.
В этот раз Боржемская показала, как и с кем лучше всего провести время, чтобы настроить себя на правильный лад.
«Еще один прекрасный день с пионами, который еще больше подняли настроение. Жизнь так прекрасна, несмотря на ситуацию в стране, за которую так сильно болеешь. Но существует то, что может удивить внезапно наполнить тебя изнутри.
Толкнуть тебя в водоворот невероятных эмоций. Потому что ты человек, который хочет жить, мечтать, наполняться и бороться до последнего вздоха» - пишет Боржемская.
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Также Боржемская выложила фрагмент откровенного интервью, которое давала еще до войны, а также записала видео с объяснениями, почему решила обнародовать его сейчас.
В подписи к публикации Марина рассказала, что интервью записывали 12 февраля ее днем рождения, а опубликовать собирались весной, чтобы подготовить поклонников к весне.
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