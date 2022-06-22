Как сообщает Politeka.net, ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина - счастливые родители троих сыновей. Родители стараются каждую свободную минуту проводить с ними, потому часто приобщают детей к исскуству и спорту, открывая для них огромных мир.

Вот недавно мальчики отправились с мамой покататься на роликах. Кадрами из прогулки Кристина Решетник поделилась в Инстаграм.

"Работают парни!", - подписала кадры с "мамиными птенчиками" Кристина Решетник.

Так, на выходных семейство побывало в интересном месте – в специальном парке, где детей учили ездить на роликовых коньках. Малыши катались по парку и учились делать трюки в похожих повседневных нарядах. Оба мальчика, Дима и Иван, предпочли выбрать повседневный стиль одежды: надели футболки и штаны.

В целях безопасности дети Кристины и Григория Решетников надели шлемы и наколенники.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.