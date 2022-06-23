Легендарный украинский музыкант Виктор Павлик, который взял в жены свою молодую ассистентку Екатерину Репяхову, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В последний год микроблог артиста запестрел кадрами с маленьким сыном Мишей, который появился в звездной семье.

Так, в этот раз Виктор опубликовал забавное видео с сыном, которому недавно исполнился год. На кадрах можно увидеть, что музыкант привел Мишу к парикмахеру, и судя по всему, втайне от Репяховой. Стоит отметить, что малыш весьма спокойно ведет себя в кресле у мастера, пока та аккуратно стрижет его машинкой.

А вот Павлик, похоже, волнуется, так как за кадром приговаривает: "Мама умрет, сынок". При этом он нервно посмеивается.

Артист не подписал видео, зато поклонники тут же принялись его комментировать, отмечая, что Катя точно будет в шоке от стрижки маленького сына. "Он такой красивый, забавный. Пусть растет здоровенький и счастливый!", "Мама будет в шоке, это точно", "Какой милый", "Мишутка", "Какой он красивый".

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