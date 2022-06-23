Популярная украинская певица Настя Каменских, которая в последние месяцы живет за границей и активно гастролирует в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице Instagram. Так, в этот раз звезда показала кадры с благотворительного концерта в Праге и написала душещипательный пост, который доводит до слез.

Как оказалось, Настя стала участницей благотворительного события Ukrainian Freedom Voices в Праге, в рамках Prague Metronome. На сцену звезда вышла в черном шелковом наряде с прикрепленной сине-желтой ленточкой в области сердца, и выглядела очень серьезной и сосредоточенной.

В подписи к публикации Каменских рассказала о войне: "В этот день 81 год тому назад в нашу страну пришла Великая Мировая Война. И с тех пор сегодняшняя дата стала для всего мира очередным напоминанием о жестокости и бессмысленности войны, о страшной цене, которую мир заплатил, чтобы будущие поколения больше никогда не повторили этот ужас. Прошли годы и одна страна снова начала войну – такую ​​же нелепую, такую ​​же коварную и сокрушительную – против другой, независимой, свободной и прекрасной страны. И хотя страна забыла, как это страшно – когда города уничтожают, убивают тысячи людей и оставляют раны на каждом, кого эта война касается – не всегда физические, но всегда душевные. Она забыла. Но я верю, что мир не забыл. Верю, что мы продолжим вместе бороться, чтобы вернуть мир, верю в поддержку других стран и верю в то, что каждое доброе дело имеет значение".

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