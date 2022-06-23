Популярная украинская певица Оля Полякова, которая увезла детей за границу и сейчас активно гастролирует по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, опубликовала в своем Instagram срочное обращение к поклонникам.

Как оказалось, Оля присоединилась к звездным коллегам, которое в этот день опубликовали в своих соцсетях подобное обращение к украинцам. Дело в том, что в свой день рождения известный шоумен и волонтер Сергей Притула объявил сбор средств на приобретение трех Байрактаров. Чтобы купить их нужно собрать за не неделю пол миллиона гривен, так что телеведущий привал всех скинуться и это будет лучшим подарком ему к празднику.

В своем посте Полякова опубликовала короткое видео, как работают Байрактары и написала: "Благотворительный Фонд Сергея Притулы открывает сбор на три Байрактара для Вооруженных Сил Украины. Сбор продлится неделю с 22 июня по 29 июня. Сумма огромная, но что только украинцам не под силу. Чтобы присоединиться к сбору, можно внести взнос на любой из счетов фонда Притулы. Подробности на @siriy_ua".

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