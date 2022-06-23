Как утверждается, на них запечатлен момент, когда друзья страдающего от боли певца буквально на руках заносят его в больницу в селе Растуново Московской области. Там певца в полуобморочном состоянии пересадят в машину «скорой» помощи и отправят в домодедовскою больницу – это в 20 минутах езды.

По дороге сердце исполнителя хитов "Седая ночь", "Детство" и "Белые розы" остановилось.

Черно-белую запись с камер наблюдения, на которой друзья артиста пытаются спасти ему жизнь, обнародовал Telegram-канал SHOT.

Напомним, о смерти 48-летнего Шатунова стало известно 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

На странице Шатунова уже появилась информация о его кончине: «Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось».

Ранее стало известно о смерти российского певца Пьера Нарцисса - артисту было 45.

Также сообщалось, что Аллу Пугачеву и Галкина, которые уехали из россии, готовятся лишить всего.