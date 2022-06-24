Известная фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова, начала активнее вести социальные сети и рассказывает полезную информацию для желающих заняться собой. Она также уделяет внимание вопросам питания, общения и похудения в целом.

В этот раз Марина не забыла напомнить, что следует также уделять вопросу безопасности страны, а потому - хотя бы немножко помочь ВСУ. Каждая мелочь важна и украинцы устроили крупный сбор средств.

«А вы уже перечислили деньги на ВСУ или пару гривен на байракторы, на которые собирает Притула? Сейчас есть одна тенденция. Выпил кофе – перечисли на кофе для ВСУ. Потратил средства – расходы на ВСУ. Вы придерживаетесь такой инициативы?» - спрашивает Боржемская.

В сети обсудили:

«Конечно же 🙏; Да! ВСУ сейчас самые главные! ❤️🇺🇦 Стараемся постоянно по возможности посылать средства; Только так мы победим 🙌; Перечисляю. Слава ЗСУ🇺🇦; Обязательно! ВСУ – это наша надежда и наши герои🇺🇦❤️; Всегда! ВСУ – наше все!!».

Также Боржемская показала, как и с кем лучше всего провести время, чтобы настроить себя на правильный лад.

«Еще один прекрасный день с пионами, который еще больше подняли настроение. Жизнь так прекрасна, несмотря на ситуацию в стране, за которую так сильно болеешь» - пишет Боржемская.

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