Как сообщает Politeka.net, солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая дает один благотворительный концерт за другим. Она часто носит вышитые платья, которые невероятно идут яркой артистке. В ее коллекции не один этнический наряд, который она надевает на выступления.
Выступая за границей, она не изменила себе и примеряла невероятной красоты платье-вышивану. Александра Зарицкая выбрала черную вышиванку с контрастными нежными вышитыми крупными цветами и объемными рукавами три четверти, текстильным поясом с нежно-голубими кисточками.
Солистка группы KAZKA дополнила свой этнический наряд стильной прической: сделала волнистую укладку и заплела несколько косичек у лица. Вышло по-особенному изысканно.
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"Человек с большим сердцем и чистой душой. Спасибо большое за концерт. Эмоции и слезы никогда не удается сдержать", - подписали кадры фанаты певицы.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.
Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.