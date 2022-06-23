Один из способов подчеркнуть силу и красоту нашей нации конечно надеть вышиванка.

Как сообщает Politeka.net, солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая дает один благотворительный концерт за другим. Она часто носит вышитые платья, которые невероятно идут яркой артистке. В ее коллекции не один этнический наряд, который она надевает на выступления.

Выступая за границей, она не изменила себе и примеряла невероятной красоты платье-вышивану. Александра Зарицкая выбрала черную вышиванку с контрастными нежными вышитыми крупными цветами и объемными рукавами три четверти, текстильным поясом с нежно-голубими кисточками.

Солистка группы KAZKA дополнила свой этнический наряд стильной прической: сделала волнистую укладку и заплела несколько косичек у лица. Вышло по-особенному изысканно.

"Человек с большим сердцем и чистой душой. Спасибо большое за концерт. Эмоции и слезы никогда не удается сдержать", - подписали кадры фанаты певицы.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.