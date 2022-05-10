Солістка Kazka Олександра Зарицька показала, чого вона втратила через окупантів, поділившись новими кадрами.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - успішна українська співачка, яка стала дуже популярною завдяки участі на "Х-факторі", де виступила з авторською піснею"Свята". Зараз роботи групи KAZKA набирають десятки і сотні мільйонів переглядів і колектив продовжує творити. Не забуває Зарицька і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. Цього разу Зарицька вирішила показати, як повернулася додому під Київ.

Спочатку Олександра показала зруйнований міст.

"Це вже дорога додому", - написала зірка.

Після цього артистка показала зруйновані будівлі.

"Просто серце б'ється від болю", - написала зірка.

А після цього Зарицька опублікувала фото квітів, які засохли.

"Ви можете вдавитися всією вкраденою технікою, деталями від машини, але цих малюків я вам не прощу", - написала Олександра.

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