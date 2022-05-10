Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - успішна українська співачка, яка стала дуже популярною завдяки участі на "Х-факторі", де виступила з авторською піснею"Свята". Зараз роботи групи KAZKA набирають десятки і сотні мільйонів переглядів і колектив продовжує творити. Не забуває Зарицька і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. Цього разу Зарицька вирішила показати, як повернулася додому під Київ.
Спочатку Олександра показала зруйнований міст.
"Це вже дорога додому", - написала зірка.
Після цього артистка показала зруйновані будівлі.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
"Вони заплатять!": в окупованому Ізюмі трагедія зхвилювала мирних жителів, десятки загиблих
Ворог намагається затиснути бійців ЗСУ в кільце, ситуація важка: "Як Маріуполь"
Парад російської військової техніки викликав напад сміху в мережі: "Який музей пограбували?"
Політтехнолог Олег Постернак розповів, скільки Росія здатна воювати з Україною
"Просто серце б'ється від болю", - написала зірка.
А після цього Зарицька опублікувала фото квітів, які засохли.
"Ви можете вдавитися всією вкраденою технікою, деталями від машини, але цих малюків я вам не прощу", - написала Олександра.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька за прикладом Нікітюк порадувала українців
А ще Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька звернулася до українців, полетівши до США
Також Politeka повідомляла, що вокалістки KAZKA підтримали дух українців, відео