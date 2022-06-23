Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер шеф". Звезда после начала войны активно занялся организацией благотворительных вечеров, а также написанием книг об украинской кухне. Также Ярославский ведет блог в Инстаграм, где делится личными кадрами и вкусными рецептами.

Этот раз не стал исключением, ведь Владимир рассказал рецепт спаржи.

"Спаржа!

Успеть в последний вагон

Сезон заканчивается, но вы можете еще найти на полках эти гастрономические вкусности!

Люди делятся на тех, кто обожает спаржу и тех, кто не очень понимает зачем это!

По-моему - это конечно счастье и дар природы.

Как чистить спаржу я уже показывал раньше", - написал Владимир.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Рецепт соуса, пожалуйста", "А белая спаржа там же готовится?", "интересно что в Нидерландах, Бельгии, ценится белая спаржа, и самое более толстая дороже по стоимости", "Это шедевр. Запишите пожалуйста рецепт соуса".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" впечатлила снимком с Владимиром Ярославским

А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы, Мартыновская вступилась

Также Politeka писала, что Мартыновская и Ярославский показали, как сработались за пределами "Мастер Шеф"



