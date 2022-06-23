Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер шеф". Звезда после начала войны активно занялся организацией благотворительных вечеров, а также написанием книг об украинской кухне. Также Ярославский ведет блог в Инстаграм, где делится личными кадрами и вкусными рецептами.
Этот раз не стал исключением, ведь Владимир рассказал рецепт спаржи.
"Спаржа!
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Сезон заканчивается, но вы можете еще найти на полках эти гастрономические вкусности!
Люди делятся на тех, кто обожает спаржу и тех, кто не очень понимает зачем это!
По-моему - это конечно счастье и дар природы.
Как чистить спаржу я уже показывал раньше", - написал Владимир.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Рецепт соуса, пожалуйста", "А белая спаржа там же готовится?", "интересно что в Нидерландах, Бельгии, ценится белая спаржа, и самое более толстая дороже по стоимости", "Это шедевр. Запишите пожалуйста рецепт соуса".
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" впечатлила снимком с Владимиром Ярославским
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