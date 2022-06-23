Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Холостячка" и "Холостяк". Знаменитость женат на красотке Кристине, с которой он вместе более 10 лет. У пары есть трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр, который родился в конце 2020 года. Кристина, как и звёздный муж, активно ведет свою страничку в Инстаграм. А в этот раз решила рассказать о младшем сыне, которому беспокойно сейчас ночами.
"Плохо спала сегодня. Саша беспокойный и постоянно просыпался...", - написала Решетник.
"Зубы у наас лезут сразу четыре. Третий раз переживаю одно и тоже - и всегда трудно. Понимаю, какая это боль для Саши", - продолжила Кристина.
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