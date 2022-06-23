Популярный украинский исполнитель и шоумен Дзидзьо (Михаил Хома), который недавно развелся женой-певицей Ярославой Притулой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился трогательным видео, которым презентовал новый хит – песню "Ми з України", которую спел вместе с другими украинскими звездами.

Как видно, в клипе Дзидзьо появился в роскошной белой рубашке с красивой синей вышивкой, которая делает его образ очень нарядным и элегантным. Артист стоит в цветущем желтом поле с флагом Украины в руках и во все горло исполняет свою часть песни.

В подписи к публикации Михаил написал: "Спасибо Богу, маме и папе за то, что я украинец, что переживаю вместе со своими земляками непростые, но чрезвычайно важные времена. Быть частью удивительного народа Украины – это для меня честь! Слава Украине! Героям Слава! Самые популярные украинские артисты объединились, чтобы создать хит "Ми з України", и выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой войне. Следующий тизер клипа покажет на своей странице @tina_karol. Полностью клип "Ми з України" смотрите на YouTube канала Украина".

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