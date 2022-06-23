Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк любит выглядеть женственно и привлекательно, причем, придерживается этого правила даже дома. Она следит за своим внешним видом и каждое утро начинает с того, что наносит крем на чистую кожу лица.
Об этом Кристина сообщила в Инстаграм и запостила честные кадры.
Она позирует в своем доме, чтобы воспроизвести атмосферу уюта и тепла. Кристина Горняк занимается простыми рутинными делами и ухаживает за кожей лица. И выглядит, даже без макияжа и укладки, как всегда роскошно. При этом девушка словно только что вышла из душа: на ее голове мягкое полотенце, а сама она одета в один лишь мягкий халат.
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Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Владимир Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука добавила в стильный образ нотку патриотизма.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука зарядила позитивом в смутное время, обратившись к украинцам.
Также Politeka писала, что жена Остапчука заявила, почему больше не желает переезжать из Киева.