Як пише Politeka.ent, блогерша поділилася новим фото в своєму Instagram.

Так, Гірняк вирішила наочно продемонструвати, що патріотизм може бути стильним. На новому знімку вона позувала в білому костюмі з піджаком і брюками актуального фасону. Окремої родзинки поряд надавав оригінальний щільний топ, який робив образ менш офіційним, але дозволяв йому залишатися елегантним.

Втім, увагу до себе приковував не він, а невелика деталь у верхній кишені піджака Христини: блогерка помістила туди блакитну і жовту хусточки, які склали імпровізований прапор України.

"Я - українка і я цим пишаюся!",- написала Гірняк.

На фото вона виглядала щасливою і задоволеною.

Підписники Христини тут же відповіли на пост.

"І ціную це", "дуже красива", "я теж! Україна перш за все!", "Супер! Красуня! Обожнюю!", - пишуть в коментарях.

Раніше стало відомо, що Гірняк і ведучий «Маски» Остапчук вирушили до Праги. Багатьох українців здивувало те, що ведучий зміг виїхати з України, будучи чоловіком призовного віку. Втім, пара швидко роз'яснила, що Володимир буде вести в Чехії благодійний концерт українських артистів, після чого повернеться в Україну.

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