Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною Гірник активно ведуть соціальні мережі, розповідають про себе і своє життя, в тому числі і про плани на майбутнє. Цього разу Христина висловилася про їхнє життя в Києві та подальші бажання.

"Ми зараз дуже багато часу проводимо на прогулянках по Києву. Я живу тут з 2004 року і завжди любила це місто, але зараз по-особливому. І розмови навіть не хочу чути про переїзд. Тому я сподіваюся, що життя не змусить.

Розумію, зараз в Україні-справжнє випробування для здоров'я, життя, нервової системи, тому так багато людей виїхало. Мрію, щоб життя в країні відновилося якомога раніше, щоб люди стали спокійними, почали посміхатися " - пише Христина.

Раньше Остапчук разом з дружиною Христиною Гірник влаштували собі романтичну прогулянку Києвом. Пара насолодилася мальовничою архітектурою і компанією один одного і не упустила нагоди зробити фото. Закохані позували на ганку поруч з квітучими вазонами.

Для зйомки вони вибрали повсякденні вбрання. Користувачі Мережі залишили позитивні коментарі під знімком парочки: "круті", "дуже класні", "просто супер".

Нагадаємо, що дружина Остапчука терміново звернулася до українців за допомогою.

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