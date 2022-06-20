Після цих слів, дівчина купила собі красиві квіти і прогулялася по місту.

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла добру історію про зустріч зі знайомим, який зараз перебуває на передовій. Історію вона залишила у своєму Instagram-Сториз.

Христина Горняк повідомила, що днями гуляла з подругою по місту, і зустріла знайомого, який зараз на передовій. Зустріч залишила її під враженням, зарядила оптимізмом і вірою в краще. Вони багато розмовляли, багато розпитували, але основний меседж який він доніс - це "живіть".

"Всі хто зараз в тилу повинні жити, але робити все, що можуть в якості допомоги (донатити, молитися, займатися гуманітаркою, вести бізнес і платити податки, тощо). Тому що інакше можна збожеволіти і тоді наша перемога вже нікому не буде потрібна! І виживе саме той, хто зараз буде продовжувати жити (дивно написала, але сенс такий)!", - відзначила Христина Горняк.

Після цих слів, дівчина купила собі красиві квіти і прогулялася по місту. Такі заклики підтримали українці під публікацією Христини і зазначили, що головне не падати духом, а вірити і жити далі.

Нагадаємо, що дружина Остапчука терміново звернулася до українців за допомогою.

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