Невеста Иракли Макацария, которая младше него на 17 лет, похвасталась эффектными формами во время новой съемки.

Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - успешный бизнесмен и известная личность в Украине. Знаменитость участвовал в шестом "Холостяке", а также танцевал в проекте "Танці з зірками" и снимался в проекте "Зважені та щасливі". У звезды сейчас есть невеста - Лиза Чичуа, которая младше него на 17 лет. Звезда в апреле текущего года сделал возлюбленной предложение и она согласилась стать его супругом. Лиза, как и звездный жених, активно ведет страничку в Инстаграм.

А на новых кадрах Лиза впечатлила видом, надев тоненькую маечку. Девушка улыбалась, впечатляя эффектными формами и стройной фигурой.

А до этого Лиза делилась совместным фото со своим женихом - Иракли. Девушка надела мини-платье красного цвета, а Макацария был в смокинге.

"Моя лучшая половина", - подписала трогательно кадры Лиза.

Напомним, экс-холостяк Иракли заговорил о детях с невестой, младше его на 17 лет

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