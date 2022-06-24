Солистка Go-A Катя Павленко рассказала, что с ней произошло прямо в начале тура, обратившись за помощью к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Катя Павленко - известная украинская певица и солистка группы Go-A. Знаменитость в прошлом году участвовала в шоу "Евровидение", где заняла второе место, уступив рок-группе из Италии. Теперь за Катей следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где певица делится всем Интересным. А в этот раз артистка обратилась за помощью, записав новые сторис.

"Народ, у меня в самом начале тура случилась неприятная ситуация, у меня перебился провод на наушниках и я не знаю что делать. Возможно, кто-то из вас будет ехать из Киева в Европу куда-то. Или есть кто-то в Европе, у кого есть провод NBN Acoustic. Я не знаю, я такой оптимист конечно. Вдруг у кого-то есть лишний провод и он находится в Европе сейчас или собирается ехать через Киев, то дайте мне знать", - сказала Павленко.

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