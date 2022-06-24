Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая во время войны осталась в Украине и помогает, чем может, поделилась в своем Instagram милым видео, но рассказала трагическую историю. Как оказалось, в этом ролике есть парень Ринат из Мариуполя, который погиб от рук оккупантов.

Это видео было снято на съемках трэвел-шоу Леси "Ле Маршрутка" в Мариуполе. Тогда она по дороге по дороге вместе со своим водителем подвозила веселых парней – будущих моряков, и среди них был и Ренат. Однако из-за войны и оккупации Мариуполя, молодой паренек погиб.

В подписи к публикации Никитюк добрым словом вспомнила о парне, как о близком человеке. "В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Среди них и Ринат. Мы познакомились на съемках проекта Ле Маршруткою, когда снимали в Мариуполе. "Я хотел бы работать на телевидении", – говорил он мне в паузах. Ему очень понравилось. Он подружился с нашей командой, помогал. У него были отличные мечты. И они могли бы сбыться. Могли бы… Мы не забудем. Мы не простим", - рассказала Леся.

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