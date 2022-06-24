Популярная украинская продюсер Ирина Горовая, которая вместе с тогда еще мужем Потапом обосновали продюсерский центр Mozgi Entertainment, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз продюсер опубликовала видео с артистами лейбла и рассказала, что у них произошли изменения.
По словам Ирины, раньше продюсерский центр занимался творчеством всего нескольких артистов, среди которых – группа Mozgi, Мишель Андраде, Надя Дорофеева. Однако теперь она приняла решения расширить деятельность Mozgi Entertainment и заниматься раскруткой и других артистов.
В подписи к публикации Горовая раскрыла все подробности: "Сейчас мы живем во времена трансформации, поиска и перемен, когда каждый должен пересматривать бизнес-процессы, структуру и стратегию своей деятельности. Мы должны работать на полную мощность и находить точки, где будем эффективны и приносить максимальную пользу обществу! Все годы своего существования мы помогали артистам нашего центра @mozgientertainment становиться звездами, а теперь готовы помогать и другим быть услышанными. С сегодняшнего дня Mozgi Entertainment становится лейблом открытого типа".
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