Популярный украинский комик, шоумен и финалист шоу "Холостячка" Александр Эллерт, который родом с Донецкой области, но сейчас живет в Киеве, часто делится с поклонниками яркими фотографиями и своими размышлениями на странице в Instagram.

Так, в этот раз Александр выложил ужасающее фото из Мариуполя, на котором можно увидеть, как на фоне разрухи и российской оккупации женщины стирают в лужах.

В подписи к фотографии Эллерт поделился своими размышлениями о том, что происходит: "Мариуполь. Наши дни. Люди стирают в лужах. Все, что можно испытать, глядя на это фото: это боль и злость на происходящее… Когда весь мир стремится к росту и изобилию, наш сосед всё превращает в грязную лужу. Это как сравнение с ней с ним самим. "Грязная, немытая россия", которая испокон веков имела такую репутацию. Невозможность договориться и абсолютное отсутствие слова компромисс. Изначально мы все кричали и обращались к народу россии, но теперь все поняли, что единственный выход из этого абьюза это сделать так, чтобы эта лужа высохла. Просто чтобы ее не стало. Не стало этого режима, еб🤬ых правителей и безмозглых "ботов", воспитанных на антимораль и деградацию. Остается ждать, ждать и верить, что солнце однажды высушит остатки этих "остатков"!".

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