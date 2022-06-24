Как пишет Politeka.net, в новом посте певица поделилась впечатлениями от своей поездки в Прагу. С начала войны Каменских вместе со своим мужем Потапом находилась за границей.
Певица принимает участие в благотворительных концертах, чтобы привлечь внимание иностранцев к проблемам Украины. На этот раз Каменских выступила на фестивале Ukraine Freedom Voices в Праге.
«Чехия невероятная. И своей архитектурой, которую к тому же на каждом шагу сейчас украшает наш украинский флаг. Невероятна и людьми и той поддержкой, которую они выражают Украине и украинцам, которые были вынуждены покинуть родной дом. Здесь их около 380 тысяч. Вчера в Праге на улицах и на Ukraine Freedom Voices встретилась с тысячами земляков. Чувствовала такое тепло, говоря с вами, обнявшись и выступая для вас», - рассказала Настя.
Она также поделилась фотографией из Праги. Певица призналась, что ей приятно видеть, как Украину поддерживают по всему миру.
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