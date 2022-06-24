Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала, чем балует дома мужа и двух маленьких сыновей.

На своей странице в Instagram звезда разместила видеорецепт по приготовлению домашних сырков в шоколаде.

"Уверена, что ваши дети будут довольны так же, как и мои", — рекомендует Саливанчук.



Для приготовления сырков нам понадобятся:

450 гр творога;

мед по вкусу (у меня 2.5 ст. ложки);

70 гр горького шоколада от 70%;

кокосовая стружка;

сгущенное молоко;

масло, но это по желанию.

Жена продюсера "Квартал 95" дала пошаговую инструкцию приготовления.

"Творог с медом перебить блендером до однородной массы. Сформулировать сырки, у меня получилось 6 штук (по желанию можно добавить какао порошок, но я не добавляла). Поставить в морозилку минимум на 30 минут. Растопить шоколад на водяной бане или импульсами в микроволновой печи. Можно добавить немного масла, если слишком густой. Сырки окунуть в шоколад и готово", - пояснила актриса.

Некоторые подписчики Анны уже успели оценить рецепт: "Очень вкусно получается, мои малые съели сразу все".

Напомним, Оля Полякова обратилась к поклонникам со срочной просьбой, видео.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк рассказала о потере близкого человека.

Также Politeka писала, что Настя Каменских после концерта в Праге довела до слез новым обращением.