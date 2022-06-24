На своей странице в Instagram звезда разместила видеорецепт по приготовлению домашних сырков в шоколаде.
"Уверена, что ваши дети будут довольны так же, как и мои", — рекомендует Саливанчук.
Для приготовления сырков нам понадобятся:
- 450 гр творога;
- мед по вкусу (у меня 2.5 ст. ложки);
- 70 гр горького шоколада от 70%;
- кокосовая стружка;
- сгущенное молоко;
- масло, но это по желанию.
Жена продюсера "Квартал 95" дала пошаговую инструкцию приготовления.
"Творог с медом перебить блендером до однородной массы. Сформулировать сырки, у меня получилось 6 штук (по желанию можно добавить какао порошок, но я не добавляла). Поставить в морозилку минимум на 30 минут. Растопить шоколад на водяной бане или импульсами в микроволновой печи. Можно добавить немного масла, если слишком густой. Сырки окунуть в шоколад и готово", - пояснила актриса.
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Некоторые подписчики Анны уже успели оценить рецепт: "Очень вкусно получается, мои малые съели сразу все".
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