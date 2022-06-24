Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка під час війни залишилася в Україні і допомагає, чим може, поділилася у своєму Instagram милим відео, але розповіла трагічну історію. Як виявилося, в цьому ролику є хлопець Рінат з Маріуполя, який загинув від рук окупантів.

Це відео було знято на зйомках тревел-шоу Лесі "Ле Маршрутка" в Маріуполі. Тоді вона По дорозі по дорозі разом зі своїм водієм підвозила веселих хлопців – майбутніх моряків, і серед них був і Ренат. Однак через війну та окупацію Маріуполя, молодий хлопчина загинув.

У підписі до публікації Нікітюк добрим словом згадала про хлопця, як про близьку людину. "В результаті російської агресії в Маріуполі загинули вже щонайменше 22 тисячі осіб. Серед них і Рінат. Ми познайомилися на зйомках проекту Ле Маршруткою, коли знімали в Маріуполі. "Я хотів би працювати на телебаченні", - говорив він мені в паузах. Йому дуже сподобалося. Він подружився з нашою командою, допомагав. У нього були чудові мрії. І вони могли б збутися. Могли б... ми не забудемо. Ми не пробачимо", - розповіла Леся.

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