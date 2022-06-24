Как сообщает Politeka.net, Юлия Санина - во многом пример для подражания для своих поклонников. Любимая певица и зажигательная танцовщица, вдохновляет и заставляет на себя равняться. А еще звезда сейчас дает благотворительные концерты в поддержку Украины.
Кадрами одного из таких выступлений она поделилась в Инстаграм.
Певица не боится смелых нарядов и с удовольствием демонстрирует стройные формы в облегающих аутфитах. Артистка вышла на сцену в соблазнительном облегающем комбинезоне яркого красного цвета. Дополнили образ золотистые украшения. Волосы Юлия Санина зачесала назад и немного завила.
Помимо наряда, который создали стилисты и костюмеры группы The Hardkiss, на снимках можно хорошо разглядеть макияж Юлии: подведенныее подводкой глаза, серые и фиолетовые тени, россыпь блесток по верхнему веку и помада. Просто фантастика, а не образ.
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Практически все выступление Юлия держала в руках флаг Украины.
Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.