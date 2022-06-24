Как сообщает Politeka.net, Юлия Санина - во многом пример для подражания для своих поклонников. Любимая певица и зажигательная танцовщица, вдохновляет и заставляет на себя равняться. А еще звезда сейчас дает благотворительные концерты в поддержку Украины.

Кадрами одного из таких выступлений она поделилась в Инстаграм.

Певица не боится смелых нарядов и с удовольствием демонстрирует стройные формы в облегающих аутфитах. Артистка вышла на сцену в соблазнительном облегающем комбинезоне яркого красного цвета. Дополнили образ золотистые украшения. Волосы Юлия Санина зачесала назад и немного завила.

Помимо наряда, который создали стилисты и костюмеры группы The Hardkiss, на снимках можно хорошо разглядеть макияж Юлии: подведенныее подводкой глаза, серые и фиолетовые тени, россыпь блесток по верхнему веку и помада. Просто фантастика, а не образ.

Практически все выступление Юлия держала в руках флаг Украины.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.