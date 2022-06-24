Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) подготовило новый список «кандидатов» на международные санкции. В нем 1 018 физических и юридических лиц, которые причастны к войне против Украины.

Как говорится в сообщении НАЗК, всего в списки внесено уже 15,5 тыс. физических и 3,7 тыс. юридических лиц.

В текущий перечень попали в том числе певец и шоумен Филипп Киркоров, а также певица, которая родилась в Киеве, Наташа Королева.

Как отмечают в НАЗК, Киркоров до сих пор «убегает» от темы войны в Украине, неоднократно заявлял о поддержке аннексии Крыма и считает полуостров частью россии.

«Наталья Порывай, более известная как Наташа Королева, певица, а также член партии «Единая россия». Певица выбрала молчаливую позицию после вторжения россии и принимает участие в концертах в поддержку так называемой «спецоперации»», - напоминают в НАЗК.

Агентство передало свои выводы Министерству иностранных дел Украины и Офису Генерального прокурора.

Также в НАЗК объяснили кто такой на самом деле солист российской группы «Любэ» Николай Расторгуев.

«Он не просто исполнитель патриотических песен на заказ. Комбат - батянист и зажиснист Расторгуев также доверенное лицо партии «единая россия» и лично президента рф путина. Конечно, имея такие регалии, певец не смог обойти митинг концерт в Лужниках в поддержку войны в Украине, приуроченный к годовщине аннексии Крыма. Кроме того, Расторгуев не чурается открыто и постоянно публиковать фейки об украинской армии и спрашивать "А где вы были восемь лет?". Певец рассказывает о пропаганде “укронацистів”, а еще уверен, что эту войну начали тогда, когда Украина обрела независимость», - заявили в НАЗК, добавив, что, по мнению Раторгуєва, именно независимость Украины стала разжиганием вражды против россии.

Напомним, что Максима Галкина, который осуждает российскую власть и выехал из рф в Израиль, хотят лишить всего.

Также сообщалось, что Дантес высмеял победный танец Королевой с Тарзаном.

Кроме того Politek.net писала, как Ани Лорак, которая до сих пор молчит о войне, плакала из-за ненависти украинцев.