Український ведучий і журналіст Слава Дьомін згадав про своє спілкування зі співачкою-запроданкою Ані Лорак. В програмі "Зірковий шлях" він зазначив, що пам'ятає, як співачка плакала і не розуміла, чому українські слухачі її зненавиділи.

За словами Дьоміна, багато років тому почалася перша хвиля хейта Ані Лорак, яка активно виступала в рф після подій 2014 року. Тоді співачка сиділа в Києві і не розуміла, чому на неї випало скільки хейта, чому труять тільки її, адже в росії виступає багато українців.

На його думку, українці в праві робити висновки з її мовчання, а сам телеведучий впевнений, що зірка "втратила" всіх шанувальників в Україні через відсутність будь-якої позиції.

"Припустимо, що вперше тебе підставили, було певне замовлення, щоб зробити з тебе не співачку номер 1, і це вдалося. Тому що ти мовчала. Я вже тоді говорив, що потрібно не просто відмовчуватися. Потрібно висловити свою точку зору. Тепер же вона втратила всіх шанувальників в Україні і цього не змінити", - сказав Слава Дьомін.

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