Концертный тур студии "Квартал 95" и украинских артистов под названием Life. Will. Win по европейским городам подошел к концу. На странице студии в Instagram показали яркое видео и рассказали, как их встречали европейцы и украинцы, которые сейчас живут в их городах.

В ролике можно увидеть, что актеры "Квартала 95" исполняют красивую финальную песню на украинском языке, а зрители с украинской символикой радостно аплодируют и снимают артистов на телефоны.

В подписи к публикации говорится: "Люди – это самое главное! Это то, что есть у каждого из нас – опора, тыл, сострадание и доверие. И это то, чего нет у врага. С такой поддержкой в ​​Украине обязательно наступит весна! Перед обезображенной рожей зла Европа объединилась в один единый народ, чтобы поддержать Украину в судьбоносной борьбе за свободу и будущее.

В каждом городе нашего благотворительного европейского тура @life.will.win мы это чувствовали. В Варшаве, Вроцлаве, Праге, Будапеште, Вене, Бухаресте, Берлине, Флоренции, Мадриде десятки тысяч наших друзей собрались, чтобы выразить свою поддержку и помочь украинским больницам. Мы не устанем благодарить за это! И, конечно, не забывайте вносить взносы на закупку рентген-прозрачных операционных столов для украинских больниц за ссылку в профиле".

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