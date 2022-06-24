Известная артистка после выступления в Польше рассказала, что случилось, пока у них с группой был концерт.

Популярная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая сейчас вместе с группой активно гастролирует за границей в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис кадрами с концерта, как они разрывали зал, а также записала обращение, где поздравила украинцев.

Так, Юлия поблагодарила Вроцлав за теплый прием и полный зал зрителей, а также рассказала, что пока они выступали случилось историческое событие – Украина получила статус кандидата в Евросоюз.

"Вроцлав, спасибо огромное за невероятный концерт. И, пока мы играли на сцене, Украина стала кандидатом в члены Евросоюза. Я всех нас поздравляю с таким важным принятием такого важного решения. Работы будет очень много, задание первое – победить. И мы все сейчас что-то для этого делаем. Послезавтра будет еще один благотворительный концерт в Варшаве. Билеты есть в продаже, деньги с концерта пойдут на приобретение необходимого медицинского оборудования", - рассказала Санина в своих сторис.

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