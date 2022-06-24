Популярный украинский телеведущий и звезда телеканала "1+1" Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной планирую усыновить ребенка. Об этом сообщили на странице программы "ЖВЛ" в Instagram.

По словам пары, они еще до начала войны начали задумываться о таком шаге, как усыновление ребенка. Однако теперь окончательно поняли, что готовы к этому, и собираются сделать это в ближайшие год-два.

"Телеведущий "1+1" Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной решил усыновить ребенка. Как признался знаменитость, еще до войны у них были такие планы. Однако, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину влюбленные поняли, что готовы к этому. К слову, супруги пока не знают, когда именно смогут подарить ребенку семью. Они надеются, что это произойдет за год или два. Пока Инна и Тимур не знают, кого именно хотят: мальчика или девочку. Впрочем, говорят, что будут усыновлять ребенка по зову сердца", - говорится в подписи к публикации на странице "ЖВЛ".

Отметим, что сейчас пара воспитывает двоих своих детей – дочь Мию и сына Марка. Жена Тимура Мирошниченко Инна призналась, что всегда мечтала о большой семье и надеется, что им с супругом удастся дать усыновленному ребенку счастливую жизнь.

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