Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - украинская популярная певица. Звезда стала любимицей Святослава Вакарчука, ведь была в его команде на "Голосі країни". Теперь за девушкой следят десятки тысяч фанатов, которых Кристина постоянно радует новым контентом в Инстаграм.
А в этот раз Соловий показала кадры из своего выступления. На сцене певица была в мини-платье с прозрачными частями, а в руках держала флаг.
Фанаты, включая "Мастер Шефа" Клопотенко поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Очаровательная девушка! Любовь всей жизни", "Спасибо за выступление в Гамбурге, это было неотразимо!", "Да, у нас одна цель", "Спасибо за твою силу", "Горжусь тобой", "Маленькая, хрупкая, но одновременно сильная духом наша Кристина. Мы обязательно победим!!!".
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