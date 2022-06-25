Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - украинская популярная певица. Звезда стала любимицей Святослава Вакарчука, ведь была в его команде на "Голосі країни". Теперь за девушкой следят десятки тысяч фанатов, которых Кристина постоянно радует новым контентом в Инстаграм.

А в этот раз Соловий показала кадры из своего выступления. На сцене певица была в мини-платье с прозрачными частями, а в руках держала флаг.

Фанаты, включая "Мастер Шефа" Клопотенко поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очаровательная девушка! Любовь всей жизни", "Спасибо за выступление в Гамбурге, это было неотразимо!", "Да, у нас одна цель", "Спасибо за твою силу", "Горжусь тобой", "Маленькая, хрупкая, но одновременно сильная духом наша Кристина. Мы обязательно победим!!!".

Напомним, любимица Вакарчука во Франции посетила могилу легендарного борца за независимость Украины

А еще Politeka сообщала, что любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил

Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий нашла способ поддержать украинских воинов



