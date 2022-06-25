Популярный украинский повар, шоумен и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно получил мировую премию, как лучших фуд-блогер, часто делится с поклонниками яркими публикациями и рецептами на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Евгений порадовал украинцев интересным рецептом летнего напитка.

В своем микроблоге он показал короткое видео, как готовит компот, но не совсем обычный. Так, по рецепту повара, вместе с вишнями, нужно отварить соцветия бузины, и добавить в кастрюлю корицу.

"Только вдумайтесь: вы можете пить цветы. Ахеренная мысль. Не знаю, как вас, но меня она очень возбуждает. А если добавить вишни и корицу, то все, прячьтесь в рожь, потому что это срыв крыши. Бузину, если что, можно брать сушеную, а вишни – мороженые. У нас здесь не очень много принципов. А теперь компот, от которого душа будет танцевать. (Он безалкогольный, если что). 8-10 соцветий бузины промойте (если берете сушеные, то не надо). 400 г мороженых вишен залейте 2,5 л воды, добавьте 100-125 г сахара, 1ч.л. корицы, бузину и поставьте на огонь. Когда компот закипит, подержите его на огне всего 2 минуты и выключайте. Затем оставьте остывать и настаиваться. Пить холодным, с хорошим куском льда и, если хочется, – мятой. Как видите, все просто", - расписал Клопотенко свой необычный рецепт.

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