Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - известный украинский клипмейкер. Звезда сразу поддержал Украину после начала войны и поддерживает сейчас. А еще Бадоев не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Алан поделился своим архивным фото. На нем он был на пляже на фоне красочного заката. Звезда накинул только рубаху и бейсболку.
"Только два года отделяет этого парня от меня сегодня, а кажется всю жизнь.
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и бесконечная уверенность в том, что закат будет еще красивее, любовь еще слаще и честнее
Жизнь еще более свободна", - написал Бадоев.
Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Красота. Какой закат. Всё будет хорошо. Главное в это верить и жить сегодняшним днём, не занимаясь планированием, а воплощая, казалось бы, маленькие, но очень важные задачи", "Красивый момент", "А вы считаете себя осетином?".
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