Популярная украинская певица Настя Каменских, которая о время войны поселилась за границей, но гастролирует по разных странах с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась трогательным видео, в котором показала, за чем скучает все это время.

В ролике Настя собрала кадры с самыми счастливыми моментами своей жизни, где она у себя дома, на сцене, с подругами, во время интервью, за кулисами концертов, на прогулке, со своей собакой и многие другие. На этих кадрах певица выглядит по-настоящему счастливой. По словам Насти, она очень скучает по таким моментам.

В подписи к публикации Каменских написала: "Мы все сейчас так сильно скучаем. За привычной жизнью, за близкими, за домом, работой и за столькими моментами, когда мы были так счастливы. Давайте вдохновим себя и друг друга такими же видео? Потому что это не просто то, о чем мы скучаем — это то, за что нам следует бороться!".

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