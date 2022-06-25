Популярный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который открыто поддержал Украину, на которую напала россия, поделился в своем Instagram редким фото своей жены Аллы Пугачевой. Как известно, знаменитое семейство покинуло рф практически сразу после вторжения путина в Украину. По некоторым данным Галкин с Пугачевой и детьми после побега из россии поселились в Израиле.
В своем микроблоге артист опубликовал фото примадонны, которое сделала их дочка Лиза. Стоит отметить, что Алла Борисовна на свой возраст, а ей уже 73 года, выглядит просто потрясающе, и кажется, совсем не собирается стареть. На снимке артистка запечатлена в просторной комнате, она как будто танцует. Перед камерой Пугачева появилась в белом наряде – футболке, коротких шортах и свободной рубашке, а на ее лице сияет улыбка.
В подписи к публикации Галкин написал: "Алла глазами Лизы. Фотограф Лиза Галкина". Поклонники примадонны тут же принялись засыпать ее комплиментами в комментариях к фото: "Алла на высоте, как всегда. Какая светлая!", "Наша Алла Борисовна. Любим всем сердцем", "Блин, крутая", "Какая шикарная красотка", "Алла Борисовна прекрасно выглядит", "Обожаем вас, всю Вашу семью!", "Ну красотка!".
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