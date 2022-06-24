Позитив из-за войны был вынужден перебраться жить в студию звукозаписи вместо своей квартиры в Киеве.

Об этом Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) рассказал в интервью «Музвар». За время войны бывший солист группы «Время и Стекло» принял сразу несколько больших решений. В частности, стало известно, что Позитив покинул свой лейбл MOЗGI ENTERTAINMENT, где работал «под крылом» у Потапа.

Однако, это было не единственное, на что решился Позитив. Как выяснилось, певец перебрался жить из своей квартиры в Киеве в студию звукозаписи. Как пояснил Позитив, на это его подтолкнули финансовые причины.

«Я отказался от квартиры, которую я снимал, потому что материально очень сложно. История моя очень изменилась сейчас, сейчас артисты в затруднительном положении, все артисты. Я бы не сказал, что роялти такие, как деньги с концертов, корпоративов. Все-таки на первом плане у всех артистов корпоративы», - рассказал Позитив.

В то же время он добавил, что для артистов это не критически важно.

«Я думаю, что мы это можем пережить», - подчеркнул Позитив.

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