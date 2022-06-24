Как пишет Politeka.net, Настя Каменских уехала из страны вместе с семьей с начала вторжения оккупантов и домой не возвращалась. При этом звезда заявила, что очень переживает з всех и у нее даже были панические атаки.

Это засудили пользователи сети и напомнили: Настя даже не знает, что такое воздушная тревога. Сейчас артистка продолжает заявлять о своем патриотизме, дает благотворительные концерты.

Однако прекратила показывать личные фото и видео в Инстаграм. Новые образы артистки заметили уже на концерте, который она недавно провела. В черном наряде с сеточкой звезда выглядела несколько мрачновато.

"Скоро будем вместе" - пишут поклонники.

Также Каменских поделилась впечатлениями от своей поездки в Прагу. С начала войны Каменских вместе со своим мужем Потапом находилась за границей.

«Чехия невероятная. И своей архитектурой, которую к тому же на каждом шагу сейчас украшает наш украинский флаг. Невероятна и людьми и той поддержкой, которую они выражают Украине и украинцам, которые были вынуждены покинуть родной дом. Здесь их около 380 тысяч. Вчера в Праге на улицах и на Ukraine Freedom Voices встретилась с тысячами земляков. Чувствовала такое тепло, говоря с вами, обнявшись и выступая для вас», - рассказала Настя.

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