Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в войне с россией. А сейчас артистка ездит по миру и дает благотворительные концерты на поддержку Украины. Не забывает Тина и об Инстаграм, где активно ведет блог и делится как творчеством, так и личными кадрами.
А в этот раз Кароль похвасталась образом в желтом платье. У звезды был небольшой вырез и эффектный разрез от бедра. Тина опубликовала несколько фото, показывая полноту образа, в котором выступала на очередном концерте.
"Поздравляю мою Родину с историческим моментом истины, статусом страны-кандидата на вступление в ЕС! Каждый шаг и доброе дело каждого украинца – это огромный шаг к единственной мечте победы", - написала Кароль.
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