Культовый украинский дизайнер поделился откровением в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

«За эти 4 месяца моя жизнь сильно поменялась. И несмотря на все хорошие эмоции, конструктивное мышление и патриотический подъем, я приобрёл несколько ну очень вредных привычек. Делюсь с вами, чтобы была мотивация избавляться», - написал Андре.

Первой плохой привычкой модельера стало откладывание на потом, особенно в бизнесе. Андре Тан признался, что перестал видеть смысл делать что-либо сейчас. Однако, дизайнер подчеркивает, что не должен позволять обстоятельствам диктовать свои условия для ведения бизнеса.

Второй плохой привычкой Тана стал постоянный страх.

«Я уже к нему привык, этот страх преследует меня с самого утра, когда я встаю и до момента, когда с закрытыми глазами пытаюсь уснуть. Тут многие поймут меня: страх за близких, за друзей, за семью», - рассказал дизайнер.

Его третья проблема знакома и многим другим украинцам.

«Ночная Жрица». Сладкое — это напасть. Заедаю им вечером потраченные нервы после работы и волонтерства. Поэтому добавил лишних килограмм. Ох, сколько же придётся пахать в зале…», - ужаснулся Андре Тан.

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