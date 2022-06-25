Иванна Сасанчина в своем Инстаграм решила без прикрас показать, как пытается избавиться от недостатков после рождения дочери. Девушка стала популярна в сети после того, как стала избранницей победителя шоу «Голос. Діти» и «Голос країни» Романа Сасанчина.
Молодой отец взбудоражил сеть завялением о женитьбе и сразу получил множество резких реакций. При этом после заявлений о беременности Иванны в сети стали еще больше осуждать молодую семью.
Тем не менее, Иванне удалось стать популярной, поэтому она все чаще делится разными мелочами из своих будней. У девушки есть своя аудитория, которая интересуется ее жизнью и им интересно узнать, как она приходит в форму после рождения дочери.
"Борьба с целлюлитом. Больно!" - пишет жена Сасанчина.
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Также на своей странице в Instagram Иванна разместила фотографии, сделанные во время прогулки с маленькой Элизабет на руках. Девушка может сама над собой подшутить, поэтому выставила и неудачные кадры, на которых она с закрытыми глазами и искривленным лицом.
"Листайте карусель 😂😂 мы едем в деревню! Кстати, когда родилась Элиза, тогда я и полюбила деревню. До ребенка я там и дня не могла пробыть!", — признается избранница Романа Сасанчина.
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