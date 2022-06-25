Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт программы "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая воспитывает двоих детей от спортсмена Вячеслава Узелкова, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз звездная красотка поделилась милыми кадрами с дочкой Оливией и рассказала о том, что даже во время войны жизнь продолжается. На фотографиях Марина запечатлена с дочкой в уютном месте, малышка крепко прижимается к звездной маме и мило улыбается в камеру.

В подписи к фото Боржемская призналась, что размышляла о том, как люди жили во время войн. Как рождали детей, любили, творили, ведь может показаться, что это невозможно во время войны.

"Но в определенный момент, нет, ты не привыкаешь, ты просто понимаешь, что нет сейчас выбора. Беременные не могут оттянуть роды на 4 месяца, вы не можете продолжать жить с человеком, которого не любите, поскольку отнимаете время и у него, и у себя, и вы не можете остановить любовь, когда встречаете своего человека, а еще вам нужно продолжать работать и зарабатывать деньги на жизнь. Но главное одно – мы не можем остановить жизнь. Мы не можем остановить мир. Можем напоминать каждый день, что война в Украине не закончилась. Полномасштабная война продолжается 4 месяца. Мы все изменились, но продолжаем жить. Каждый в своей новой реальности и в нашей общей", - поделилась своими мыслями Марина.

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