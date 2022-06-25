Популярний український телеведучий, шоумен і ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, який з початку війни разом з дружиною переселився на Західну Україну, показав у своєму Instagram відео з виступу в Празі. Як виявилося, ведучий приєднався до команди благодійного концерту UKRAINIAN FREEDOM VOICES в Чехії і поспілкувався з глядачами прямо зі сцени.

У ролику можна побачити, як Володимир стоїть на сцені разом з Настею Каменських і ще однією ведучою. Він звертається до глядацької зали з патріотичними вигуками: "Слава Україні! Слава нації! Україна…". На це розпалені глядачі кричать йому у відповідь: "Героям слава! Смерть ворогам! Понад усе".

У підписі до публікації Остапчук розповіла про цей захід і подякував чехам за підтримку: "Щасливий долучитися до величезної команди благодійного концерту UKRAINIAN FREEDOM VOICES у Празі. Разом ми збирали кошти до Фонду @tvoyaopora для закупівлі медичного обладнання для українських лікарень, які піклуються про дітей, постраждалих від війни. Дякуємо чеським родинам, друзям та Чехії за неймовірну підтримку України в цей складний час. Ви як ніхто інший знаєте ворога, з яким зараз воює Україна. До перемоги наші дороги".

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