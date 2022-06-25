Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дітей до Франції, а сама почала активно гастролювати по світу з благодійними концертами на підтримку України, анонсувала черговий виступ. На цей раз, після концертів в Америці, Грузії та інших країнах, артистка виступить в Чехії, а потім у Великобританії.

У своєму Instagram Оля опублікувала афішу свого концерту в лондонському клубі "Scala", куди запросила всіх бажаючих. Також вона розповіла про свою патріотичну місію і про те, що кошти, зібрані, на концертах, відправляються на допомогу ЗСУ.

"23 серпня в Лондоні запрошую всіх на концерт, який пройде в клубі Scala. Наша з вами патріотична місія триває. Благодійні концерти, де ми збираємо кошти на потреби української армії, вже пройшли в США, Німеччині, Грузії — на черзі Чехія і Великобританія! Приєднуйтесь до нашого культурного фронту і купуйте квитки за посиланням в сторіс і шапці профілю", - розповіла Полякова.

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